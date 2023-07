Resultados a autoridades demandan familiares de aguascalentenses desaparecidos en Zacatecas  

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- ‘La gente no debe de perderse, no deben de desaparecer’, afirmó Alejandra Gutierrez, sobrina de Edilberto Ortega (33 años), quien junto con José de Jesús Soto (16 años), Luis Gerardo Hermosillo (34 años) y Omar Guadalupe Rojas (29 años), desaparecieron el pasado 20 de junio al dirigirse a trabajar de Aguascalientes hacia Trancoso, Zacatecas.

Es por ello que ahora los familiares de los cuatro solicitan el apoyo y respaldo de la sociedad para compartir los boletines de búsqueda, así como mejores resultados de la autoridad, según revelaron en rueda de prensa.

En el encuentro con los medios de comunicación Alejandra Gutierrez dijo ‘quiero hacer un Llamado a la sociedad y a los medios de comunicación para pedirles que nos ayuden a difundir las boletas de búsqueda, no es fácil tener un familiar desaparecido y nadie esta excepto, hoy somos nosotros y mañana puede ser alguien más cercano a ustedes’.

Luego mencionó ‘entonces les pedimos de su apoyo se están creando diferentes redes sociales para seguir pidiendo que las autoridades nos ayuden a la búsqueda y a la pronta localización de nuestros familiares y también hago un llamado para mi tío Edy, para Omar, para Luis y para José, si nos están viendo, si nos están escuchando, estamos peleando para que regresen con bien a su casa, su familia, sus hijos, sus papás, sus hermanos los están esperando y no vamos a parar, hasta que ustedes regresen con bien a su casa’.

Visiblemente emocionada añadió ‘hemos estado haciendo videos, compartiendo las boletas de búsqueda y hemos tenido respuesta de la gente como más cercana, los amigos, los conocidos, pero considero que si más personas nos ayudan esto podría solucionarse o hacer como más difusión para que las autoridades nos den un poquito más de apoyo y le den la importancia que de verdad debe de ser por que la gente no debe de perderse, no deben de desaparecer, estamos en un país donde pues últimamente han pasado muchas cosas muy feas y no podemos y no debemos seguir viviendo con el miedo de que pasa si voy a trabajar porque no se si voy a regresar’.

Por su parte Juan Alberto, hermano de Omar Guadalupe Rojas, apunto ‘quiero mandar un mensaje a mi hermano si le llegara a llegar este video, que lo estamos esperando en casa, en especial su mamá y su papá y toda la familia y no nada más a él, los estamos esperando a los 4, no nada más a uno a los 4, y no hablo en plural, no son 4 son muchísimos más, yo sí también hago un llamado a la sociedad, más a las autoridades que si nos apoyen un poquito más porque si sinceramente como comentaba no nos asesoran’.

Y subrayó ‘nunca, nunca, recibimos una llamada de parte de la Fiscalía nunca, nunca, nada más estuvieron de que nos iban a pasar información y nunca nos pasaron la información en eso sí está mal la autoridad, no comunicarse con las personas, y como comentaba no de los compañeros igual también tendrían que tener algo de apoyo psicológico a las personas porque pues sí es muy duro lo que estamos pasando, es muy duro, especialmente para los papas’.