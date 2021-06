Resultados de despenalización de la marihuana se verá en años: Arámbula

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Los resultados de la despenalización del uso lúdico y recreativo de la marihuana se verá en los próximos años, comentó el alcalde de Jesús María, Antonio Arámbula López, quien señaló, será difícil revertir esta decisión entre la población.

En rueda de prensa, el edil se dijo en contra del uso de cualquier droga, aunque apuntó, son las autoridades y representantes federales quienes tienen el poder de determinar este tipo de cuestiones.

“Debo decir que estoy en contra del uso de cualquier droga, sin embargo, los diputados y senadores son los encargados de las decisiones de este tipo y creo que los resultados se podrán ver dentro de unos años”

Mencionó que es complicado que una persona deje de consumir drogas una vez que se adentra a esta dinámica, por lo que revertir el uso lúdico y recreativo de la cannabis será difícil, en caso de que no se obtengan resultados positivos.

“Desgraciadamente una vez que das el paso hacia adelante, ya no puedes ir hacia atrás, una vez que lo permites, y dices ‘no me salió el experimento, se me aumentaron las drogas, el consumo’, es difícil que les digas a los ciudadanos que siempre no, que les vas a prohibir el consumo cuando ya los acostumbraste”

Por otra parte, Arámbula López manifestó que dentro de su siguiente periodo como presidente municipal creará un centro de atención para niñas, niños y jóvenes que presenten alguna adicción,abuso o abandono.

Agregó que hasta ahora se han invertido alrededor de 2 millones de pesos en dicha obra, la cual tendrá una capacidad inicial para 20 menores de edad.