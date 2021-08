Resultados de Ana Gabriela Guevara al frente de la CONADE no se han dado: Aceves

Redacción

Aguascalientes, Ags. -Tras los resultados de la delegación mexicana en los pasados Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, el titular del Instituto del Deporte en Aguascalientes Manuel Aceves Rubio, dijo que habrá que hacer un análisis en base al informe que presente la titular de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara.

Remarcó sin embargo que en papel los resultados simplemente lo se han dado lo que ha generado inquietud no solamente en los medios de comunicación, sino entre los propios titulares del deporte en México.

“Causa inquietud porque los resultados no se dan como uno quisiera, pero bueno es una evaluación que se debe de hacer sobre el trabajo y que se corrija aquello que este mal dentro de su equipo de trabajo”, abundó.

Cuestionado sobre la falta de apoyos económicos a los deportistas, evitó a bu dar y refirió que hay que ver el tema de manera integral viendo desde los fogueos de los deportistas, alimentación, concentraciones y todo lo que llevó a la planeación para llegar a Tokyo.

“No estoy inmerso en esa planeación por lo que no puedo hablar del cómo se distribuyó el recurso para toda esa operación, pero bueno insisto en esperar al informe para dar una evaluación más a detalle sobre el trabajo de ella”, concluyó.