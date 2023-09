Resultado de encuesta es ‘definitivo’, dice Durazo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Antes de revisar las impugnaciones y denuncias de Marcelo Ebrard, el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, anticipó que ninguna de las eventualidades afectó el resultado final del proceso interno del partido, por lo que “es definitivo e incuestionable”.

“El resultado de este ejercicio es definitivo. Nuestro movimiento, esperanza de millones y millones de mexicanos, sale ahora fortalecido de un proceso limpio, democrático, transparente, con un resultado incuestionable: Es Claudia”, subrayó.

En la reunión del Consejo Nacional donde se entregó el nombramiento de coordinadora de la 4T a Sheinbaum, remarcó que “fue un procedimiento inédito en la historia de nuestro país que dejó en la voluntad a la amplia, plural, libre y secreta del pueblo”.

“Gracias a militantes y simpatizantes de nuestro movimiento y partidos aliados que con su participación pacífica, madura, democrática y siempre honesta nos marcaron el rumbo en las muy variadas y complejas tareas que se fueron cumpliendo cabalmente para llevar a buen puerto este histórico proceso”, dijo.

No obstante -subrayó- “ello no significa que no se hubiesen presentado eventualidades, lo importante es que ninguna de ellas afectó el resultado final”.

Delgado: ‘No hay lugar a dudas’

El presidente del partido, Mario Delgado, sostuvo también en el mismo evento que “el resultado fue contundente y no dejó lugar a dudas”.

“Fue un proceso no exento de complejidades, pero el compromiso de la Comisión de Encuestas, de la Comisión de Elecciones, de la Presidencia del Consejo Nacional, y de todos los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del partido, hicieron posible cumplir con este objetivo”, expuso.

“El hecho de que cinco encuestas hayan coincidido es revelador de dos cosas importantes: primero, que nada ni nadie se interpuso en la voluntad popular, y la lección que nos da el pueblo de México, quien tomó una decisión como resultado de un proceso profundo de toma de conciencia, de lo que quiere para México su gobierno y su destino”, agregó.

Por eso, “el mandato de la gente es que nuestra compañera Claudia Sheinbaum sea quien debe conducir los destinos de nuestro movimiento”.

El Verde abre ‘sus puertas’ a Ebrard

Karen Castrejón, presidenta nacional del PVEM, consideró que “es muy válido” que Ebrard “busque alguna otra ruta” política y adelantó que el Verde podría recibirlo como nuevo miembro de su partido.

Cuestionada sobre las impugnaciones presentadas por el excanciller, sostuvo que “fue un proceso con reglas muy claras donde participó mucha gente”.

“No solo fueron representantes de cada uno de los aspirantes, sino observadores y militantes destacados, lo que le dio una legitimidad clara y un triunfo contundente a Claudia Sheinbaum, a quien respaldamos”, aclaró.

Aseguró que “por parte del PVEM están las puertas abiertas”, aunque indicó que “no creo que haya mayor problema si él decide quedarse en Morena, estoy segura que desde su partido y de nosotros habrá los espacios para todos, y si no es así también es muy válido buscar alguna otra ruta”, comentó.

Afirmó que mantendrán la unidad al interior de su partido y del grupo parlamentario, ante una posible salida de Ebrard de Morena y de la Cuarta Transformación.

Con información de El Financiero