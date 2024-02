Resulta que echar la hueva no es tan malo, dice la ciencia

Redacción

Argentina.- Hay una increíble revelación de la ciencia sobre la vagancia, y es que tal pareceque no es tan mala como pensábamos, y que por el contrario tiene sorprendentes beneficios, ocultos para la salud mental y física.

Y es que estudios innovadores nos cuentan cómo esos momentos de inactividad pueden potenciar la creatividad, mejorar la concentración y reducir el estrés.

Olvidate de los estigmas asociados a la pereza y descubrí cómo abrazarla de manera equilibrada puede ser clave para un bienestar integral.

¿Qué dice la ciencia? Al parecer, la pereza no es tan negativa como pensábamos y tiene múltiples beneficios

La pereza es a menudo, o normalmente, vista como una cualidad negativa. Ha sido objeto de varias investigaciones científicas que sugieren que no es tan perjudicial como comúnmente se piensa o se la ve en todo el mundo.

A pesar de la percepción negativa, algunos estudios revelaron que la pereza y el aburrimiento pueden tener beneficios para la salud mental y la creatividad. Este fenómeno desafía la idea tradicional de que estar ocupado constantemente es sinónimo de productividad y bienestar.

Aunque el aburrimiento puede parecer incómodo, diversos estudios científicos proponen que puede ser beneficioso. Cuando no estamos ocupados constantemente, nuestro cerebro tiene la oportunidad de descansar y procesar información de manera diferente.

La mente sin distracciones específicas puede divagar y conectar ideas de manera novedosa, lo que la conduce a la generación de nuevas ideas y soluciones creativas.

Incluso el aburrimiento puede ser un tiempo dedicado a la reflexión sobre nuestras vidas, metas y prioridades. Esta pausa a la actividad constante permite evaluar nuestra situación actual y planificar hacia dónde queremos dirigirnos.

La ciencia respalda la idea de que el aburrimiento no solo es natural, sino también esencial para el bienestar mental.

El científico estadounidense Andrew Smart, en su libro El arte y la ciencia de no hacer nada, abordó desde una perspectiva científica cómo el cerebro humano permanece activo incluso cuando no está concentrado en tareas específicas.

Contrariamente a la creencia popular, Smart argumentó que la “multiactividad” constante puede ser perjudicial para el cerebro, ya que necesita períodos de ocio para fomentar la creatividad.

Un estudio publicado en el Journal of Health Psychology en 2015 respaldó la idea de que las personas con un coeficiente intelectual más alto tienden a aburrirse menos. Estas personas dedicarían más tiempo a pensar, lo que sugiere una correlación entre la inteligencia y la capacidad de tolerar el aburrimiento.

La ciencia detrás de la pereza y sus beneficios

La neurociencia también ha explorado la relación entre la pereza y áreas específicas del cerebro asociadas con la toma de decisiones y la motivación.

Aunque tradicionalmente se considera uno de los siete pecados capitales, la pereza, según el científico Jack Lewis, autor de La ciencia del pecado, puede tener beneficios, especialmente en términos de mejorar la atención.

Tras algunos períodos de aburrimiento, el cerebro se enfoca mejor en las tareas pendientes, ya que ha tenido la oportunidad de descansar y recargar energías.

Además, la pereza se asocia con la autorreflexión, fomenta la independencia al buscar actividades para el entretenimiento personal y ayuda a las personas a sentirse más cómodas con la incertidumbre y la falta de control.

Estos aspectos positivos desafían la percepción y creencia tradicional de la pereza como algo perjudicial para la salud y una pérdida de tiempo.

Consejos para equilibrar la pereza con la productividad

Planificación consciente: organizá y programá momentos de inactividad consciente en tu rutina diaria para permitir que el cerebro descanse.

Combina ocio y productividad: buscá y encontrá actividades que fomenten la creatividad y el descanso mental sin comprometer la productividad general.

Acepta la importancia del descanso: reconocé que la inactividad no es sinónimo de pérdida de tiempo. Al contrario, puede ser vital para tu bienestar mental y emocional.

Consejos para aprovechar la pereza de manera positiva

Momentos de reflexión: dedicá tiempo regularmente a reflexionar sobre tus metas, prioridades y dirección en la vida.

Fomenta la creatividad: permití que tu mente divague sin distracciones para generar ideas de manera novedosa y estimular la creatividad.

Evalúa tu bienestar: utilizá los momentos de pereza para evaluar tu salud mental y emocional. Preguntate qué se puede mejorar y qué necesitás.



*Con información de El Cronista