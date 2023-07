Restricciones en albergue de migrantes por asuntos sanitarios: Galaviz 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario de salud, Rubén Galaviz Tristán, aclaró sobre el caso del albergue para migrantes en Jesús María que el mismo no está cerrado o clausurado, sino parcialmente restringido.

Exhibió que se le dio la oportunidad a la persona que tiene la responsabilidad del lugar para que mejorará las condiciones, distorsionando el tema.

Explicó que el problema de la pandemia por el covid vino a transformar las acciones y actitudes que se deben de tener en cuanto a la regulación sanitaria y en temas de salud.

“Están viniendo a ese tipo de albergues personas que vienen de zonas endémicas de riesgo donde hay cólera, paludismo, etcétera, entonces imagínese si no tenemos controles vamos a tener un riesgo alto de atraer enfermedades que no existen en Aguascalientes”, aclaró.

Remarcó que no se trata de cuestiones morales o de atacar a la humanidad, sino de una vigilancia y de hacer valer la regulación sanitaria.