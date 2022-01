Restricciones a partir del lunes acordes a semáforo naranja: Flores 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras sostener reunión con los alcaldes, el secretario general de gobierno Juan Manuel Flores Femat anticipó que las medidas a adoptar ante el aumento por contagios de covid, serán a lo equivalente a un semáforo en color naranja.

“Queremos evitar una situación que rebase los servicios de salud, pero a la vez no afectar al desarrollo económico del estado, lamentablemente esta variante de Ómicron es altamente contagiosa y debemos de tomar medidas urgentes”, subrayó.

Más adelante el encargo de la política interna del estado adelantó que se considerarán restricciones como el hecho de evitar la presencia de niños en lugares públicos como centros comerciales y supermercados.

-¿En las escuelas que va a pasar?

-Las escuelas siguen con los protocolos de la propia secretaria de educación pública y de los servicios de salud, porque recuerden que así viene desde nivel federal donde es actividad es esencial la educación.

-¿Empresas e industria?

-Empresas e industria no cierran, pero tendrán que reforzar sus controles y colaborar en la práctica de pruebas para en caso de contagios puedan aislarse y cortar la cadena.

-¿Las festividades de comunidades?

-Si, acordamos que se aplique semáforo naranja y se deberá de suspender todo.

-¿Pero insistiendo, las clases no se cancelan?

-De entrada no, es la indicación de la secretaría de educación y de salud de que sigamos como hasta ahora, aunque analizaremos y estaremos al pendiente y si se tiene que hacer ajustes se harán, remató.