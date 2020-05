Restaurantes de Aguascalientes que abrieron el fin de semana tuvieron 30% de ocupación

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La ocupación de restaurantes este fin de semana en Aguascalientes tras el inicio de la reactivación económica alcanzó entre un 20 y 30%, de acuerdo al estimado de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac).

El Presidente del sector Claudio Innes, estimó en el mismo porcentaje el número de restaurantes que pudo aperturar sus negocios, ya que la gran mayoría al no contar con los protocolos exigidos por las autoridades sanitarias prefirieron esperar para presentar sus respectivas cartas en esta misma semana, por lo que se estima que a partir del siguiente fin de semana sea mayor el porcentaje de lugares abiertos al público.

“Se van a ir reintegrando poco a poco esta semana conforme vayan presentado sus permisos y así hasta alcanzar el 100 por ciento”, explicó.

Puntualizó que en estos momentos están conscientes en que no habrá ganancias para el sector, donde lo principal es poner a prueba los protocolos sanitarios y que la misma población vaya adquiriendo confianza.

Insistió en que es muy pronto para observar si hubo cierres de establecimientos tras la cuarentena, aunque será en el pasó de los días en que vayan abriendo los establecimientos y ver si hay algunos que no levantan sus cortinas, aunque se espera que los daños sean los menos.