Restaurantes de Aguascalientes abren este sábado

Redacción



Aguascalientes, Ags.-Tras confirmar que a partir de este sábado 23 de mayo podrán abrir ya sus negocios, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC) Claudio Innes, indicó que están listos para operar con todas las medidas sanitarias exigidas en los protocolos emitidos por el gobierno estatal.



Admitió que se estuvo trabajando a marchas forzadas para cumplir con la entrega de cartas compromiso ante la Coprisea, aún y con el tiempo encima a partir de la publicación de los protocolos este jueves.



Si bien en estos momentos no se tiene un estimado de cuántos restaurantes abrirán sus puertas, porque el trámite se está realizando en lo particular, se espera que a partir de las siguientes dos semanas pueda estar operando ya con regularidad el 100% de los establecimientos.



Admitió que se desconoce aún cuántos negocios podrían quedar en el camino por no soportar la crisis, sin embargo hizo votos porque sean los menos daños posibles.



Al final, puntualizó que los protocolos que les exigió el estado fueron accesibles y sin trabajas, mismos que ya se tenían previstos.



“Cómo se ha venido comentando, nos piden para aperturar lo que ya se venía comentado, los tapetes sanitizantes en las entradas de los locales, gel antibacterial, la separación de 1.5 metros entre mesa y mesa, la obligatoriedad de careta y cubrebocas de nuestro personal, y en fin que se trata de medidas básica pero bien reforzadas”.



Al final, explicó que en el caso de cubiertos, mantelería y cristalería, estarán obligados a ofrecer al cliente la opción de material desechable biodegradable, para una mayor seguridad.