Restauranteros piden que cierre de establecimientos sea parejo en todo Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) Claudio Innés Peniche, exigió piso parejo en la aplicación del cierre de negocios por la contingencia sanitaria del Covid-19 en todos los municipios de Aguascalientes.

Aplaudió las medidas tomadas por la autoridad municipal en la capital, donde lo primero es la salud de las personas; sin embargo advirtió que de nada servirán estas medidas mientras que en Aguascalientes si cierren sus puertas estos establecimientos, y en otros municipios no lo hagan.

“De nada sirve si por ejemplo en Jesús María no cierran, porque entonces por la cercanía la gente de Aguascalientes acudiría a estos, entonces volveríamos a lo mismo nada más que en otro ayuntamiento, entonces necesitamos que sea parejo en los 11 ayuntamientos”.

Hizo votos porque esta situación pase lo más pronto posible, ante un escenario económico ya de por sí complicado para el sector restaurantero local quien no ha tenido un repunte en ventas, y donde se viene primero lo del anuncio de la cancelación de la feria y luego la orden para cerrar por contingencia ambiental.

Adelantó que algunos establecimientos han determinado que no permitirán el acceso a los comensales y solo ofrecerán producto para llevar, así como alistan servicios a domicilio y otros más que en definitiva si bajarían cortinas por completo.

Se estima la existencia de más de 3 mil negocios de comida que pueden ir desde un establecimiento de jugos debidamente registrado hasta los grandes restaurantes de cadena, donde todos tendrán pérdidas económicas en definitiva.