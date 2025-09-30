Restaurante de lujo en Yucatán denuncia cobro de piso… del gobierno estatal 

Redacción

Yucatán.-¿Ahora ya hasta los del gobierno van a cobrar “piso”?

Resulta que el restaurante Sonora Grill, acaba de ser tendencia en redes sociales por denunciar que fueron extorsionados, pero no por delincuentes, sino por el propio gobierno de Yucatán.

El Grupo Sonora Grill interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado por el delito de extorsión, pero lo increíble de todo esto es que fue gente del propio gobierno el que habría extorsionado al restaurante, cobrándoles piso para poder operar.

Los miembros del “control sanitario” le exigían al establecimiento $520,000 pesos para quitar los sellos de una ilegal clausura y, además, una mensualidad de $30,000 pesos para “mantener la protección en futuras revisiones”, amagando al restaurante con bloquear la reapertura del lugar en caso de no aceptar sus condiciones.

El modus operandi es que aparentemente hacen verificaciones irregulares que terminan en extorsión para emprendedores y empresarios. El caso tomó un tono más grave cuando, el 17 de septiembre del 2025, el Subdirector de Control y Fomento Sanitario, Abraham Antonio Puch Cardeña, recibió en privado al representante de la empresa, no sin antes despojarlo de su celular para poder hablar “en privado” y asegurarse de que la extorsión no quedara grabada.

Una vez dentro y en voz baja, Puch Cardeña le exigió al establecimiento $520,000 pesos para quitar los sellos y, además, una mensualidad de $30,000 pesos para “mantener la protección en futuras revisiones”, amagando al restaurante con bloquear la reapertura del lugar en caso de no aceptar sus condiciones.

Finalmente, las amenazas se cumplieron y al restaurante le fue impuesta de manera formal una de las multas más altas en la región por más de $490,000 pesos, la cual Sonora Grill decidió pagar de manera legal y transparente, para dejar evidencia de que el propio gobierno del estado estaba haciendo esto Es increíble, pero parece ser que ahora no solo hay que cuidarse de los delincuentes…