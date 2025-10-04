Restaurante confunde mesas y arruina propuesta de matrimonio

Redacción

Ciudad de México.-Una joven llamada Laura vivió un momento totalmente inesperado mientras cenaba con su pareja: encontró un anillo de matrimonio oculto en su postre, específicamente dentro de un volcán de chocolate. La escena quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó en TikTok.

La usuaria, identificada como Laura Zurrón, compartió el momento a través de la cuenta @117films, mostrando su sorpresa al descubrir el objeto oculto entre la capa de salsa de chocolate del postre. “Me acabo de encontrar un anillo de matrimonio en mi postre del restaurante”, dice Laura, visiblemente confundida, al inicio del video.

Con su teléfono móvil, graba el momento en que, usando una cuchara, retira el chocolate derretido hasta dejar al descubierto el anillo. Con asombro, repite: “

Estaba dentro del volcán de chocolate”.

En el clip, también se ve cómo Laura reacciona preguntándole a su pareja si él estaba planeando pedirle matrimonio, pero él lo niega rotundamente, asegurando que no tiene nada que ver con la aparición del anillo.

Ante la situación, la joven sugiere que todo se trató de una confusión por parte del restaurante:https://www.tiktok.com/embed/v2/7555623468809653526?lang=en-US

“Se debe haber confundido el camarero y nos ha puesto un postre de otra persona que le iba a proponer matrimonio a alguien, seguro que esa persona está todo rayado porque su novia no sacó el anillo”, comenta entre risas.

El video ha generado miles de reacciones, tanto por lo insólito del hallazgo como por el giro inesperado que podría haber arruinado una propuesta de matrimonio destinada a otra pareja.

Con información de Excélsior