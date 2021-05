Responsabilidad individual, seguir con medidas sanitarias en el transporte público de Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Cada usuario será responsable de seguir con las medidas sanitarias dentro del transporte público ante el regreso a clases en la entidad, consideró el titular de la Guardia Sanitaria, Octavio Jiménez, quien resaltó que no disminuirá la vigilancia dentro de las unidades.

En entrevista, indicó que la brigada ha colaborado con las distintas dependencias de gobierno y otros sectores de la población para determinar los filtros sanitarios de cada espacio. Sin embargo, resaltó que es responsabilidad de cada persona el acatar las medidas de prevención.

“En el caso del transporte público, pues dices ‘la necesidad es de transportarse y no le queda otra más que en el camión’, estoy de acuerdo, pero si se tienen que subir pues tomo todas las medidas que a mi alcance estén, por ejemplo, nadie les dice que se suban sin cubrebocas”, dijo.

Además, comentó que si bien la Guardia Sanitaria es la responsable de determinar los filtros sanitarios para cada actividad dentro del estado, son las instituciones, secretarías y coordinaciones las responsables de vigilar el cumplimiento de los mismos.

“Nosotros seguimos apoyando a todas las áreas que así lo requieran (…) obviamente nosotros les indicamos que sí y que no, con la CMOV se hizo un trabajo muy intenso cuando inició todo esto con la sanitización y cómo se tenía que hacer, ya lo saben ellos”

Sobre el regreso a clases presenciales en todos los niveles educativos, Jiménez destacó que tanto la dirección de Regulación Sanitaria del ISSEA como la CMOV estarán pendientes del seguimiento de los protocolos por parte de los choferes y usuarios, aunque reiteró, se debe mostrar una responsabilidad individual.

“Creo que depende de cada uno de nosotros el tomar las medidas que a nuestro alcance estén y reducir el riesgo”