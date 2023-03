Responde Kalimba a acusaciones de Melissa Galindo por abuso sexual

Redacción

México.- El cantante Kalimba respondió a los señalamientos de la cantautora Melissa Galindo quién lo acusó de supuestamente haber abusado sexualmente de ella, con tocamientos sin su consentimiento.

En este sentido y vía un comunicado comentó “Quienes me conocen, saben quién soy y cuál es mi forma de actuar en lo personal y en lo profesional. Siempre he respetado a todas las personas con las que he compartido un proyecto, tanto sobre del escenario”.

Asimismo destacó que siempre ha mantenido una relación laboral y de respeto con todos los colaboradores, al tiempo que negó las acusaciones que Melissa Galindo hizo en su contra por presunto abuso sexual.

Y dijo “Niego categóricamente las manifestaciones realizadas en mi contra. Demostraré con pruebas y ante las autoridades la falsedad de estas acusaciones de la mano de mi equipo legal”.

Aunado a esto, Kalimba lamentó que la lucha de las mujeres para levantar la voz contra la violencia de género sea utilizada de manera incorrecta para difamar a personas ‘por venganza’ y conveniencia; dejando en claro que procederá legalmente contra Melissa Galindo tras acusarlo de supuesto abuso sexual.

En este sentido apuntó “Informó a la opinión pública que ejerceré acciones legales por la difamación de la que estoy siendo objeto, incluyendo a quienes han replicado este mensaje sin salvaguardar mi identidad y mis derechos”.

Es así como Kalimba respondió a las acusaciones que su antigua colaboradora Melissa Galindo hizo por presunto abuso sexual, en dos ocasiones, mientras viajaban en un vehículo.

*Con información de Excelsior