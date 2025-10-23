Responde INEGI a trabajadores que no les aumentarán el salario pese a estar en presupuesto

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Luego de que la mañana de este miércoles decenas de trabajadores del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, (INEGI) pararon labores por casi 30 minutos para tomarse una foto en las escaleras que se ubican en la plaza del interior de la sede central en esta ciudad, vestidos de negro y rojo en señal de protesta porque no se les aplicó un incremento autorizado en diciembre del 2024 del 12 por ciento, la dirección general de Administración respondió que no les dará el incremento a sus percepciones.

Aquí la respuesta:

Aguascalientes, Aguascalientes, a 23 de octubre de 2025

Con el propósito de informar con claridad y transparencia respecto de las remuneraciones del personal del INEGI, se comunica lo siguiente:

Como en otros organismos del gobierno federal, la política de remuneraciones del INEGI se fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos (CPEUM), así como en las leyes y reglamentos sobre presupuesto, responsabilidad hacendaria y remuneraciones de las personas servidoras

públicas (Circular Núm. 1090010./ 6 /2025).

En apego a dichas disposiciones jurídicas, el 30 de junio del presente año, las autoridades hacendarias de la Federación autorizaron un incremento salarial

únicamente para el personal operativo de la Administración Pública Federal.

Por ello, el pasado 22 de agosto, la Junta de Gobierno del Instituto instrumentó dicha determinación para el personal operativo con plaza presupuestaria permanente.

Para el personal de nivel enlace o de mando con plaza presupuestaria permanente, no se cuenta con base legal para que el INEGI determine el

incremento salarial.

Por esta razón, no es posible realizar una modificación en las remuneraciones de este valioso grupo de personal, sin contar previamente

con la definición formal de la autoridad federal competente.

Lo anterior, en congruencia con el principio de legalidad y las responsabilidades administrativas que se deben cumplir.

El Instituto reitera su pleno respeto a los derechos laborales del personal. Asimismo, refrenda su compromiso para promover las mejores condiciones de

trabajo, conforme a lo que establece la CPEUM y el marco legal vigente