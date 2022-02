Responde AMLO: Al parecer la esposa de mi hijo tiene dinero

Redacción

Ciudad de México.-Sale en defensa de su hijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras revelarse información sobre dos casas de lujo en Houston donde ha vivido José Ramón López Beltrán, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este lunes que sus hijos no tienen influencia en su gobierno y que la esposa de primogénito, Carolyn Adams, es quien tiene el dinero.

“Decir primero que en este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se les da contrato, ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno. Ni un contrato ni una recomendación, no somos iguales”, dijo el mandatario federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente comentó que la noticia sobre las residencias donde vive su hijo se dio a conocer equiparando el caso con actos de corrupción en otras administraciones.

“Salió el escándalo de un hijo mío, ya grande, ya casado. Queriendo equiparar, como diciendo son iguales, es lo mismo, dónde está la austeridad”, consideró.

Además, se refirió al periodista Carlos Loret de Mola, quien dio a conocer la noticia sobre las casas de José Ramón López Beltrán, como “un mercenario”.

“(Loret de Mola) hizo un escándalo, porque cree que somos iguales, no, no, él estaba y sigue estando al servicio de la mafia del poder; fue capaz de salir en un montaje de televisión, era muy amigo de (Genaro) García Luna y (Felipe) Calderón”, dijo.

Finalmente, le envió un mensaje a sus adversarios, dijo que lo que más estima en su vida es su honestidad.

“No me importa el dinero y que tampoco tengo tanto apego por el poder, que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”, agregó.

De acuerdo con la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus, José Ramón vivió en una mansión enorme en Conroe, Texas, cuyo propietario solía ser Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes del mundo, después se mudó a una residencia en la localidad de Cypress en el condado de Harris que está a nombre de su esposa.

La residencia de Conroe, Texas, según MCCI, tiene 447 metros cuadrados de construcción cuenta con acabados en piedra y madera, cuatro habitaciones, cuatro baños completos, tres lugares de estacionamiento, cocina, sala de estar y amenidades como bar, sala de juegos e incluso sala de cine.

Después, según la investigación, en 2021 la pareja se cambió a la residencia recién construida, de dos pisos en Cypress, Texas, que también fue registrada a nombre de Adams.

El valor aproximado, dijo MCCI, es de hasta 19 millones de pesos y tiene una superficie de 1,100 metros cuadrados, de los cuales 548 corresponden al área construida cuya distribución es de 5 cuartos.

