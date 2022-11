Responde AMLO a su hermano por atacar a Adán Augusto

Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los comentarios que hizo su hermano, José Ramiro López Obrador, en contra del secretario de gobernación, Andán Augusto López.

En la conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que ni su hermano ni ninguno de sus familiares lo representa.

“Yo quiero mucho a mi hermano, como quiero a millones de hermanos y hermanas que tengo, porque como decía Julio Scherer, que yo ya no me pertenezco”, señaló desde el Palacio Nacional.

“Mi hermano puede opinar, pero no me representa. Ningún familiar me representa y no son los modos, hay que buscar que haya armonía”.

Anteriormente, José Ramiro “Pepín” arremetió en contra del secretario de Gobernación por los espectaculares, bardas y lonas con las que se le promueve en la entidad.

“Ahí andan ahorita poniendo mantas y pintando bardas. Andan ahí queriendo engañar a la gente. Como decimos allá en Tepetitán, en nuestro pueblo, andan queriendo engatusar a la gente con eso de que siga López, pero hay de López a López, eh. No se equivoquen, hay muy pocos que están a gusto”, manifestó en su momento.