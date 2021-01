Respaldará PRI a Temo Escobedo en el 1er distrito federal: Muñoz

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Habrá respaldo del PRI al candidato que sea propuesto para el primer distrito federal en donde formarán coalición junto a PAN y PRD, garantizó Luis Antonio Muñoz Mosqueda, delegado tricolor en Aguascalientes.

“El candidato lo pondrá el PAN. Así está en el convenio de coalición que tenemos con los otros dos partidos”, explicó el representante en torno al acuerdo con las otras dos fuerzas políticas.

– ¿Sea quien sea, el PRI lo apoyará?

– Vamos a apoyar nosotros como parte coaligada en ese distrito federal.

El primer distrito federal de Aguascalientes se encuentra en manos del PAN, pero a últimas fechas ha surgido el nombre del alcalde de Pabellón, Cuauhtémoc Escobedo, quien es militante del PRD, como posible abanderado.

Mientras en otras entidades del país sí se concretó una alianza tripartita, esto no sucedió en Aguascalientes donde solamente se limitará al citado distrito; aunque panistas y perredistas sí sumarán fuerzas en los comicios locales por alcaldías y diputaciones.

– ¿Por qué aquí no se concretó? ¿No los quisieron?

– No, no es que no nos hayan querido. Fue un acuerdo de las dirigencias nacionales, ellos ponderaron y valoraron en qué estados era conveniente ir en alianza.

Para el resto de candidaturas federales y locales, el Partido Revolucionario Institucional irá solo.