Respalda Tránsito de Aguascalientes obligatoriedad del seguro vehicular

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.-. La Dirección de Movilidad del Municipio capital respaldó la propuesta de que el seguro vehicular sea obligatorio, al considerar que permitiría una mayor protección tanto para conductores como para víctimas en accidentes.

El director de Movilidad, José Luis Rodríguez Montoya, señaló que la medida traería beneficios generales, aunque subrayó que el reto será que los costos sean accesibles.

“Las ventajas son muchas, ustedes lo saben, una persona que ha sido partícipe de un evento en el cual genera muchos gastos, pues sí, estaríamos todos protegidos. Aquí el tema y no me compete a mí sería ver con los aseguradores para que sean asequibles”, expuso.

El funcionario reconoció que la obligatoriedad podría detonar un alto volumen de aseguramientos, pero insistió en que las primas deben reducirse para que sean alcanzables para los automovilistas.

“Si va a ser obligatorio estamos hablando que es un mundo de vehículos que se van a asegurar. Entonces, que bueno, no sé cómo sería el mecanismo, con quién hay que verlo o algo para que las primas bajen a un costo”, señaló.

Rodríguez Montoya indicó que alrededor de un tercio de los accidentes de tránsito involucra a conductores sin seguro.

Consideró que la obligatoriedad ayudaría a dar mayor certeza en los percances, donde es común que uno de los participantes carezca de póliza.