19.3 C
Aguascalientes
15 septiembre, 2025
Tendencias

Jesús María conmemora el CCXV aniversario del inicio de la…

Juran que ahora sí van a multar a diputados que…

¡No te los pierdas! “El día que María perdió la…

Se mantiene abierto periodo para renovar la tarjeta de estudiantes…

Airbnb y Booking ganan primer amparo

Desdeñan gobernadora y PJ arranque de nuevo periodo de sesiones…

Van en Jesús María por nuevos cobros para 2026

El segundo grito de independencia que esperan los mexicanos de…

Quiere Alonso expropiar casas donde vendan droga en Aguascalientes

No descarta Martínez posibles hallazgos de más fosas clandestinas en…

Respalda PRI a sus representantes, tras acusaciones contra alcaldes 

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) kendor Macías, salió a respaldar a su regidora en Asientos Araceli Rangel y a su síndico en San José de Gracia, tras acusaciones que ambos endilgaron a los alcaldes de sus municipios por malos manejos y nepotismo.

En entrevista colectiva, mencionó que si alguien se porta mal se va a señalar y denunciar del color que sean.

Expuso que, así como se ha aplaudido la gestión que ha tenido la gobernadora en varios temas como el de seguridad o en el desarrollo económico, también se tiene que señalar lo malo.

“Recalco que hay total respaldo para nuestra regidora Araceli por los temas que sean necesarios y total respaldo para nuestro síndico en San José de Gracia”.

Exigió que se aplique la ley de comprobarse en el caso de San José de Gracia que la edil tiene más de 30 parientes en la nómina y se castigue caiga quien caiga.