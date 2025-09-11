Respalda PRI a sus representantes, tras acusaciones contra alcaldes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) kendor Macías, salió a respaldar a su regidora en Asientos Araceli Rangel y a su síndico en San José de Gracia, tras acusaciones que ambos endilgaron a los alcaldes de sus municipios por malos manejos y nepotismo.

En entrevista colectiva, mencionó que si alguien se porta mal se va a señalar y denunciar del color que sean.

Expuso que, así como se ha aplaudido la gestión que ha tenido la gobernadora en varios temas como el de seguridad o en el desarrollo económico, también se tiene que señalar lo malo.

“Recalco que hay total respaldo para nuestra regidora Araceli por los temas que sean necesarios y total respaldo para nuestro síndico en San José de Gracia”.

Exigió que se aplique la ley de comprobarse en el caso de San José de Gracia que la edil tiene más de 30 parientes en la nómina y se castigue caiga quien caiga.