Respalda Memo Alaniz decisión de no realizar la FNSM

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Coordinador del GPPAN-PRD en el Congreso del Estado, Juan Guillermo Alaniz de León, respaldó la decisión que tomó el Ejecutivo Estatal de no realizar la Feria Nacional de San Marcos este próximo mes de abril; el legislador calificó la medida de acertada y sensata, misma que dijo, ayudará en gran parte a evitar la propagación del covid-19.

Alaniz de León aseguró que la decisión de postergar la verbena abrileña hasta que exista la certeza de que se contará con las vacunas suficientes para proteger a la población, fue la mejor.

“El pico de la pandemia no ha bajado, los casos de personas contagiadas no disminuyen y medidas como estas son necesarias. Al ser la Feria Nacional de San Marcos una de las más importantes del país y que reúne a mucha gente, implica que tomar una decisión así no es fácil sobre todo por las afectaciones que podría tener en la economía local y en el sector turístico” externó.

Cabe señalar que esta será la segunda ocasión de manera consecutiva en que no se celebrará la Feria Nacional de San Marcos, ya que el año pasado tampoco pudo realizarse debido al inicio de la pandemia en nuestro país.