Respalda Galo alianzas electorales en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Enrique García López, secretario del Ayuntamiento de Aguascalientes, se pronunció abiertamente por mantener y fortalecer las alianzas electorales entre partidos rumbo al próximo proceso de 2027, al considerar que han sido clave para construir gobiernos estables en el estado.

“Yo creo que el municipio, el estado es un ejemplo a nivel nacional respecto a lo importante que tiene que construirse con alianzas y con las coaliciones de los partidos”, afirmó el funcionario.

García López sostuvo que el momento político que atraviesa el país exige acuerdos amplios para contener el avance del partido en el gobierno federal.

“Particularmente yo siempre lo he dicho, soy una persona que no me ciego y no me cierro a la posibilidad de coaligar. Creo que, por el contrario, la suma de voluntades en el tiempo político que se vive en el país es fundamental para poder cerrarle el paso al crecimiento del partido en el gobierno”, señaló.

Agregó que, si se concretan nuevas coaliciones, deben establecerse bajo condiciones claras y responsabilidades compartidas.

“Si hay en algún momento, solamente tiene que haber condiciones muy claras, responsabilidades y obligaciones y sobre todo con una justa dimensión de que lo que aporten sea lo que representen también para los gobiernos”. “Una alianza electoral se puede explorar sin ningún problema y con la certeza de que dará buenos resultados aquí en el municipio y en el estado”, concluyó.