Respalda Adán Valdivia la decisión del gobernador Martín Orozco de garantizar los servicios de salud a los aguascalentenses﻿

Redacción

Calvillo, Ags.- El presidente municipal de Calvillo, Adán Valdivia López , expresó su absoluto respaldo a la determinación del gobernador constitucional del Estado de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, de garantizar los servicios de salud a los aguascalentenses al no firmar el convenio con el gobierno federal que derivaría en la desaparición del Seguro Popular.

“Con esta decisión, nuestro gobernador está protegiendo a los ciudadanos y garantizando que el acceso a los servicios de salud no se interrumpa; con la salud no se juega y los ciudadanos no pueden esperar meses para recibir los medicamentos y la atención que requieren en el momento que se acercan a un hospital o cualquier unidad de salud”, señaló Adán Valdivia.

También precisó que el gobierno estatal puede atender la demanda de atención médica gracias a la estricta disciplina en el manejo del gasto público y expresó su deseo de que los recursos federales que le corresponden a Aguascalientes lleguen en tiempo y forma para mantener servicios de calidad para la ciudadanía.

El alcalde calvillense refrendó la disposición y el respaldo del gobierno municipal de Calvillo para contribuir a la mejora de la infraestructura de salud, como ha sucedido en los últimos tres años, realizando diversas acciones en los Centros de Salud y Hospitales que se ubican en el municipio de Calvillo.

Valdivia López también recordó el esfuerzo conjunto del gobierno municipal y el club de migrantes Hijos Ausentes de San Tadeo para obtener y trasladar desde Utah hasta Calvillo material médico donado por Globus Relief, mismo que permitió al DIF Calvillo entregar en comodato equipo médico para el Hospital General de Calvillo y los Centros de Salud del municipio, contribuyendo a elevar la calidad del servicio de salud.