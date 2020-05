Resignadas florerías por merma en ventas debido a la cuarentena y al cierre de panteones

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Florerías de Aguascalientes se resignan a ver mermadas sus ventas de manera significativa este próximo 10 de mayo, debido a la cuarentena por el Covid-19 y la puntilla que les representa a estos comercios el anunciado cierre de panteones para dicha fecha tan significativa.

El movimiento en ventas comenzaba hasta un par de días antes de la fecha, sin embargo hoy el panorama luce desolador con pocos encargos.

“Desde el día 8 comenzaba el movimiento de personas preguntando o apartando los arreglos y ahora nada, aunque no somos un sector esencial tenemos que abrir para subsistir, pero le digo que de entrada la cosa pinta mal”, indicaron algunos propietarios de establecimientos.

Sin embargo, quienes más la van a sufrir en estas fechas son aquellos que se encuentran aledaños a panteones, debido a que con la determinación del cierre de estos para evitar contagios, sus ventas se irán por los suelos.

“Ahora sí que nos dieron la puntilla, de por sí no hay ventas, la gente no sale y ahora con esto de que no van a abrir, pues ya es es desesperante”.

Al igual que otros sectores las florerías activarán las entregas a domicilio, advirtiendo que no van a bajar cortinas y que estarán operando desde temprana hora el 10 de mayo con todas las medidas sanitarias para atender a los clientes.