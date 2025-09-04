Residencia de Noroña en Tepoztlán es custodiada por la Guardia Nacional

Redacción

Ciudad de México.-El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) de Morelos, Oscar Daniel Martínez Terrazas, reveló que la casa del senador Gerardo Fernández Noroña está custodiada por la Guardia Nacional y el Ejército.

El legislador informó a medios de comunicación locales que comuneros de Tepoztlán que trataron de ingresar a las afueras de la residencia del senador fueron contenidos por elementos de seguridad federal.

“Qué en lugar de estar cuidando nuestras calles están defendiendo privilegios, de un senador de la república, que lo único de lo que ha hecho es una actitud porril”, señaló el panista.

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, habita una residencia valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, que presenta serias irregularidades legales y administrativas.

El inmueble, ubicado en una zona comunal y dentro del Parque Nacional El Tepozteco, no puede escriturarse como propiedad privada y carece de registros que acrediten su posesión formal.

El legislador dijo el senador morenista no actúa con prudencia, “de lo que tanto se quejaba, cuando recordemos de la Casa Blanca, (propiedad del expresidente Enrique Peña Nieto) que él decía que eso (el dinero gastado) se hubiera regresado para becas de estudiantes”.

El legislador por Morelos exhortó a Noroña para que regrese los 12 millones de pesos para que se destinen a para becas para estudiantes del estado.

“Que esos 12 millones de pesos los regrese, porque por supuesto que son robados porque no ha podido esclarecer su paradero” finalizó el congresista.

Con información de Nadia Sanders.

Publicada en Latinus