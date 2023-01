Rescatan a perro que cayó en un socavón en Aguascalientes 

Redacción Aguascalientes, Ags.- El medio día de este domingo se reportó al 911 que en la calle Río San Pedro esquina calle Navarrete en la Colonia San Marcos, habían visto caer a un can dentro de un socavón por lo que las unidades de emergencia se trasladaron al lugar de los hechos.



Cerca de las 14:00 horas los vulcanos arribaron al sitio en cuestión y detectaron un can de edad adulta el cual se encontraba dentro de un socavón de aproximadamente 6 metros de profundidad, por lo que los vulcanos comenzaron a realizar las maniobras para poder sacarlo, después de varios minutos el can fue rescatado sin presentar alguna lesión visible y fue puesto en libertad ya que era callejero.



Minutos más tarde arribaron elementos de Protección Civil quienes acordonaron el área para evitar que alguien sufriera algún percance y posterior canalizado al Secretaría de Obras Públicas Municipales para su arreglo.