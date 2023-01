Rescatan a mujer víctima de secuestro virtual en Ojuelos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Dando cumplimento a las instrucciones del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Manuel Alonso García, de utilizar todos los medios y recursos disponibles para proteger a la ciudadanía, policías estatales se trasladaron a territorio de Jalisco, para rescatar a una mujer que era víctima de secuestro virtual, la cual, fue localizada como resultado de las acciones realizadas por la Policía Cibernética de Aguascalientes, por lo que ya se encuentra con sus seres queridos.

Alrededor de las 01:45 horas, elementos de la Policía Cibernética recibieron una llamada en la que una persona de nombre Armando, de 30 años de edad, habitante de Jalisco, solicitaba su ayuda, toda vez que había recibido varias llamadas en las que un sujeto, que se decía integrante de un grupo delictivo, le informó que tenía a su esposa de 22 años de edad, secuestrada y le exigían un depósito de 200 mil pesos a cambio de no hacerle daño y liberarla.

Armando, explicó a los uniformados que los delincuentes le indicaron que se trasladara a Aguascalientes, donde debería entregar los comprobantes de pago a una mujer que lo esperaría en las inmediaciones del teatro Aguascalientes, por lo que él atendió la indicación y llegó a esta entidad, sin embargo, antes de efectuar el depósito se comunicó al 911 para pedir ayuda.

Conociendo lo anterior, los uniformados le brindaron asesoría integral a él y a los familiares, con la finalidad de evitar depósitos bancarios y controlar la situación emocional en la que se encontraban, asimismo, comenzaron a efectuarse las labores para localizar a la joven dando inicio un operativo de búsqueda en sitios públicos, hoteles y moteles de la entidad.

Derivado de diversas acciones operativas y tecnológicas efectuadas por la SSPE, se logró conocer que la joven se encontraba en el municipio de Ojuelos, Jalisco, por lo que se entabló comunicación entre C5i Aguascalientes y C5 Jalisco para coordinar los trabajos que permitieran que elementos de Policía Estatal de esta entidad acudieran a Ojuelos para ubicar a la víctima y reunirla con sus familiares.

De esta manera, policías estatales y de la Policía Cibernética se dirigieron a la comunidad de Ojuelos, Jalisco, donde ubicaron a la víctima de nombre Lorena, de 22 años de edad en buenas condiciones, aunque en medio de una crisis nerviosa, por lo cual, se dieron a la tarea de tranquilizarla.

Al entrevistarse con ella, Lorena manifestó que recibió llamadas de los números telefónicos 4781246222 (de Zacatecas) y 4775611569 (de Guanajuato), en las que señalaron que tenían monitoreado su teléfono celular, debido a que desde ese dispositivo se habían realizado reportes sobre un convoy de camionetas armadas, por lo que debía seguir sus órdenes si no quería tener problemas de manera que le indicaron que se trasladara a Ojuelos, Jalisco y no avisara nada a sus familiares o de lo contrario les harían daño y no volvería a verlos.

Finalmente, la joven fue trasladada por los oficiales a la Puerta de Acceso Oriente ubicada en la carretera federal 70, donde ya se encontraban sus familiares, de manera que lograron reunirse y agradecieron el apoyo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.