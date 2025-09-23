Rescatan a mujer atrapada tras accidente en carretera 70 poniente

26 C
Aguascalientes
23 septiembre, 2025
Redacción

Bomberos y Protección Civil del municipio de Aguascalientes atendieron este martes un accidente automovilístico en la carretera 70 poniente, donde una mujer quedó atrapada dentro de su vehículo.

El reporte se recibió a las 11:30 horas, indicando que el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 24, en dirección a la comunidad El Pedernal. Elementos de rescate, encabezados por José Gabino Vázquez Vega, se trasladaron de inmediato al lugar.

Al arribar, los socorristas encontraron una camioneta Chevrolet Suburban, placas ADE-372-C, fuera de la carretera, con una mujer atrapada en su interior. Los rescatistas realizaron maniobras de extracción hasta liberar a Olga Alejandra, de 52 años, quien fue valorada por paramédicos del ISSEA y diagnosticada con lesiones que ponían en riesgo su vida.

Posteriormente, el helicóptero Fuerza 1 de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal trasladó a la mujer al Hospital Hidalgo en código rojo para recibir atención especializada.