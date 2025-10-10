Rescatan a familia de episodio de violencia en el Miradores

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Los hechos se registraron el jueves alrededor de las 17:00 horas, cuando a través de un reporte telefónico, se solicitó la presencia policial en un domicilio ubicado en la calle Cultura Maya, en el fraccionamiento Mirador de las Culturas.

Policías de Género arribaron al lugar y se entrevistaron con una mujer de nombre Jaqueline de 20 años de edad, quien manifestó haber sido agredida física y verbalmente por su pareja sentimental, mismo que tras los hechos abandonó el lugar.

La afectada solicitó apoyo para acudir al Centro de Justicia para la Mujer a fin de interponer la denuncia correspondiente, por lo que los oficiales procedieron a su traslado y acompañamiento, siendo recibida en el área de atención inmediata para su orientación.