Resalta Flores que contagios de docente y alumno no fueron en escuelas de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Femat, aseguró que los casos de covid que hasta el momento se registran tras el regreso a clases presenciales en Aguascalientes no se dieron dentro de los planteles educativos.

El funcionario estatal subrayó que las escuelas son los lugares más seguros, donde se están aplicando al extremo todos los protocolos de prevención.

“Tenemos ya datos certeros de que en el caso de la maestra de la secundaria técnica 5 no fue en clase y que el alumno se contagió en su casa y no en el plantel como se llegó a especular”, aseveró al enfatizar que al momento solo se tiene el registro oficial de dos casos en el estado.

En la parte final de la entrievista avaló el regreso a clases presenciales y puntualizó que desde todos los ángulos se tomó la decisión más adecuada.

“Por donde se le vean es benéfico, principalmente en la parte educativa por todo lo que los niños están perdiendo y por la parte también de los percances porque al estar solos en casa se incrementan los accidentes”, concluyó.