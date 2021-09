Repunte en ventas tras regreso a clases no alcanzó el 100% esperado

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Repunte en ventas no alcanzó no siquiera el 100% en este regreso a clases, aseveró la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Acocen), Perla Romo Sánchez.

Expuso que si bien hubo un incremento en ventas y para aquellos que se benefician de forma directa como son papelerías, calzado o uniformes, las mismas apenas si llegaron al 70%, según las estimaciones de los propios comercios que a diferencia de otros ciclos escolares no vieron abarrotados los mismos.

“Del 100% que se esperaba de ventas ellos me manifiestan ventas del 70 al 80% a quien mejor le fue lo cual es bueno por todas las circunstancias”, reconoció.

La líder del comercio establecido consideró que el porcentaje que faltó es que no todos los estudiantes regresaron de una manera presencial, sin embargo refiere que con esto al menos recuperaron la inversión que en algunos casos los comercios tenían atorada desde el ciclo escolar anterior.