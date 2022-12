Repunte en ventas de carne por temporada decembrina alcanza el 50%

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente de la Unión Ganadera Regional Hidrocálida (UGRH), José de Jesús Guzmán de Alba, indicó que por temporada decembrina el consumo y venta de carne, principalmente de pollo y cerdo se incrementa en más del 50%.

Refirió que contrario a lo que se piensa en la carne de res no se tiene una demanda extraordinaria, donde lo que la población busca es el producto más barato dadas las condiciones económicas.

Inclusive de acuerdo al ganadero las canales de carne de res tendieron a bajar de los 100 a los 90 pesos en estos días, más no así en las carnicerías de la esquina.

“Desafortunadamente a nivel doméstico no baja el precio y se mantiene porque los carniceros necesitan mantener el negocio, pagan luz, agua, tablajeros y no pueden bajar los costos”, reconoció.

Finalmente Guzmán de Alba mencionó que en el caso del pavo no lo consideran al ser una producción que mayoritariamente viene de fuera del país, así como no tiene un repunte en ventas significativo.