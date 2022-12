Repuntan casos positivos de Covid-19 en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- En los últimos días se presentó un incremento en el número de casos positivos de Covid-19 confirmados en Aguascalientes, de acuerdo con el último informe dado a conocer por el Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA).

Según el reporte técnico compartido este jueves, entre el 4 y 10 de diciembre se contabilizaron 141 casos positivos de la enfermedad, mientras que en días previos, entre el 27 de noviembre y el 3 de este mes, se habían sumado 89 casos positivos.

A diferencia de la semana previa, en los días más recientes no se presentaron hospitalizaciones por Covid-19 en el estado.

El mismo documento del ISSEA señala que “ya está circulando la variante BQ.1.1 apodada ‘Perro Infernal'”, aunque no se detalla a partir de qué fechas comenzó a detectarse en el estado ni la condición de los pacientes portadores de esta variante. Por parte del Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID), se señala que en Aguascalientes habría al menos 296 casos detectados de la variante B.1.1 529+BA.

Además, la Secretaría de Salud señala que en lo que va de la pandemia, el estado ha acumulado 85 mil 76 casos positivos de coronavirus, así como 3 mil 592 defunciones.