Repuntan asaltos a transeúntes 7% en julio en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags – Los asaltos en las calles continúa siendo un dolor de cabeza para los transeúntes de nuestra localidad.

Durante julio el número de asaltos en vía pública registraron un aumento del 7 por ciento, comparado con junio.

Daros oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportan que de 112 denuncias que hubo en junio, para julio se elevó a los 120.

Con estos casos de enero a julio se han acumulado 890 en donde las víctimas han sido sorprendidas por sus agresores.

Prácticamente una tercera parte de los asaltos se cometen con violencia, según exhiben los números oficiales actualizados.

A estos se les suman 13 casos de robo a transeúntes en espacio público abierto, es decir parque y jardines.

Carteras, bolsas, joyas, dinero y teléfonos celulares son los objetos más buscados por la delincuencia en estos asaltos.