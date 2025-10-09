Repunta inflación en septiembre, pero se mantiene bajo control: Inegi

18 C
Redacción

La inflación al consumidor repuntó por segundo mes consecutivo en septiembre, aunque se mantuvo dentro del rango objetivo del Banco de México, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento mensual de 0.23%, con lo que la inflación anual se ubicó en 3.76%. El resultado, aunque implica una ligera aceleración, fue mejor al previsto por analistas consultados por Reuters, quienes anticipaban un alza a 3.80%.

Con ello, el indicador continúa dentro del rango objetivo de Banxico de 3% ±1 punto porcentual, aunque aún sin alcanzar la meta puntual de 3%. La última vez que se ubicó por debajo de ese nivel fue en mayo de 2020, cuando la inflación fue de 2.80% en medio de la pandemia.

El repunte de precios se concentró principalmente en el sector servicios, que registró un incremento anual de 4.36%, mientras que las mercancías subieron 4.19%. En tanto, la inflación subyacente —que excluye bienes y servicios con precios más volátiles y es la que Banxico sigue más de cerca— aumentó de 4.23% a 4.28%.

La inflación no subyacente también se aceleró, pasando de 1.38% a 2.02% anual, impulsada por el alza en los precios agropecuarios (2.76%) y en energéticos y tarifas reguladas (1.42%).

Entre los productos que más afectaron el bolsillo de los consumidores se encuentran el chile serrano, que subió 17.6%; el tomate verde, con 12.93%; la cebolla, 8.05%; y la carne de res, 0.92%. También aumentaron los precios de loncherías y taquerías (0.47%), la vivienda propia (0.21%) y la cerveza (1.80%).

En contraste, algunos productos ayudaron a contener el alza general de precios: los servicios profesionales bajaron 15.38%, el aguacate se abarató 11.34%, la papa cayó 6.82% y el huevo disminuyó 2.28%.