Repudia CTM asesinato de directivo de Nissan

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Deplora la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el cobarde asesinato de directivo de Nissan el pasado fin de semana en la entra de la autopista Encarnación de Díaz-Guadalajara a manos de un convoy de presuntos delincuentes quienes lo querían despojar de la unidad en la que viajaba.

El dirigente obrero Alfredo González González, dijo que desafortunadamente la inseguridad sigue siendo un talón de aquiles en el Gobierno Federal.

Mencionó que hechos delictivos no abonan al escenario económico que van muy lenta aún en estos o menos.

“La seguridad pública ha sido un fracaso de la 4T que a lo único que se ha dedicado es a contabilizar y a decir que estado tiene más neutros, pero no hay medidas para combatir a eta delincuencia”.

Ahondó en que si bien es un hecho aislado, si llega a crear incertidumbre, aunque no se percibe como un factor de riesgo que pudiera poner en riego inversiones al menos para Aguascalientes, concluyó.