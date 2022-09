Reprueban empresarios amenazas de Catem de parar las plantas de Nissan

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Exigen empresarios locales a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) que mantengan la paz laboral que priva en el estado, la cual es uno de los principales activos para la inversión.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raúl González Alonso, pidió respeto a los acuerdos tomados entre los trabajadores y la empresa con respecto aumento salarial y evitar amenazas de una parálisis en las plantas.

“Nos parecen desafortunadas estas declaraciones, sobre todo en un marco de que sindicatos externos no conocen la naturaleza que vivimos en Aguascalientes, esta paz laboral que tenemos como un gran activo”, subrayó.

En este escenario González arremetió y expuso que es lamentable que haya personas que malentineden y creen que los trabajadores no tengan exigencias, lo cual no es así; sin embargo resaltó que no en balde son décadas sin huelgas, ni paros en Aguascalientes porque se ha entendido de que por encima de todo está el diálogo entre las partes, antes de tomar acciones radicales como se pretende.