Reprueban condicionamiento de apoyos en  Morena por asistencia a juntas para formar comités de distrito 

Redacción.

Aguascalientes, Ags.-El Partido de la Revolución Democrática (PRD), reprobó el condicionamiento de apoyos sociales que está haciendo Morena para presionar en las colonias y que las personas asistan a sus juntas para formar los comités de distrito.

Oscar Estrada, presidente del PRD estatal, lamentó estos vicios que algún día criticaron j que hoy los están potenciado desde Morena.

Al reunirse con medios de comunicación, el dirigente sostuvo que es reprobable que estén forzando a las personas a que acudan, como ocurrió este fin de semana en algunas colonias.

Recalcó que es lamentable y reprobable que estén haciendo eso, por lo que llamó a la población a no dejarse intimidar.

Inclusive convocó a la ciudadanía a que si quieren interponer alguna denuncia se les apoyará con las mismas.

Mencionó que estarán pendientes y de requerirse con todos los elementos se presentarían denuncia formal.