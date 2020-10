Reprochan gobernadores federalistas la falta de recursos de la federación para atender la emergencia del Covid-19

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Gobernadores de la Alianza Federalista reclamaron que desde la federación se les ha dejado a su suerte sin otorgarles recursos para atender la pandemia del Covid-19.

El Gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez, expresó que los 10 estados federalistas mantienen un control de la tasa de mortalidad que es menor a la del resto del país, sin embargo ha sido por las acciones que en lo particular han emprendido y no por la estrategia del gobierno federal.

Advirtió de un rebrote en los casos del coronavirus, por lo que ordenaron a los secretarios de salud buscar estrategias de contención.

Reprochó que la federación solo compró 35 millones de vacunas para la influenza humana, cuando hay más de 120 millones de mexicanos.

Mientras en el primer mundo se vacuna al 100% de los ciudadanos, en México sólo se alcanzará al 20% de la población.

“Dijo que hay focos rojos en materia de una mezcla de covid con influenza que es poderosa, por lo que con este raquítico número de vacunas nos puede llevar a otro problema de salud”.

Exigieron a la Secretaría de Hacienda que libere recursos y se compren 120 millones de vacunas para la influenza, donde al momento lo poco que han destinado a los estados ya se han agotado.

“La vacuna de influenza ya subió de precio en los laboratorios y es difícil que los estados tengan recursos para su compra, pero además no los podemos comprar por qué nos limitaron por medio de la Cofepris y no podemos adquirirlas por nuestra cuenta”, dijo molesto durante su estancia en Aguascalientes para participar en la reunión de la Alianza Federalista.