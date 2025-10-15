Reprocha Antorcha Campesina eliminación del FONDEN 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El líder del movimiento Antorcha Campesina, Pedro Pérez Gómez, reprochó la eliminación en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN).

Ante la tragedia que han dejado a su paso las inundaciones en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí con más de 60 muertos hasta el momento se vuelve imperiosa la necesidad de contar con recursos para apoyar a los damnificados.

En conferencia de medios en conocido restaurante del centro de la ciudad, el líder expresó que se podrán decir mil cosas sobre el FONDEN, inclusive criticarlo por malos manejos, sin embargo, en su momento sirvió para atajar los problemas generados por los desastres naturales.

“El FONDEN en su momento ayudó con vales para que la gente rehabilitara sus casas, además de que con esos recursos se reconstruyeron puentes y carreteras”, refirió

Expuso que la corrupción de la que se dice sobre el FONDEN es parte del sistema y no porque se eliminó el fondo ha dejado de existir.

Criticó que se haya partidizado la entrega de apoyos, aunque presuman en Morena que cuentan con 19 mil millones de pesos para ayudar a los damnificados, cuando en su momento el FONDEN manejaba 32 mil millones de pesos.

“Con el perdón de las señoritas que hay aquí que no mamen, con eso no se hace nada”, criticó el Antorchista.