Reprobado gobierno de AMLO en seguridad, salud y economía: Coparmex

Redacción

Aguascalientes, Ags.-P ara el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan Manuel Ávila Hernández, el gobierno del presidente de Andrés Manuel López Obrador está reprobado en seguridad, salud, educación y economía.

“No lo de nosotros, lo dicen encuestas que se han levantado en donde lo han reprobado en estos temas”, relató.

Acto seguido el dirigente empresarial local señaló que no se tiene una cultura de manifestación para exigirle a las autoridades que den mejores resultados ante las exigencias ciudadanas.

“Los ciudadanos no nos manifestamos en las calles a pasar de tener un gobierno reprobado, porque así lo está, pero no lo hacemos y entonces las autoridades pareciera que de ahí se agarran para decir que todo está bien cuando no es así”, mencionó el empresario