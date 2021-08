Reportan plaga de alacranes en primaria del poniente de Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A menos de 15 días del regreso a clases, continúan las sorpresas en los planteles educativos cerrados por casi más de año y medio.

Tal es el caso de la primaria Dr. Francisco Guel Jiménez en la colonia España al poniente de la ciudad en donde padres de familia están reportando una plaga de alacranes que han invadido el plantel educativo.

“Buenos días papás, el día de ayer me pasaron unas fotos del día que fuimos a realizar el aseo general de la escuela en donde me comentan de una plaga de alacranes y donde se comentó que la escuela no fumigaría porque no hay dinero”, expresaron los preocupados padres de familia de esta escuela.