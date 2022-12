Reportan fallas en la pantalla del iPhone 14

MD Tech

Es un hecho que ha llegado al iPhone 14 un nuevo error o defecto notable, y es por esto que un número cada vez mayor de propietarios de este móvil de la compañía, experimentan problemas intermitentes con sus pantallas.

Varios usuarios en Reddit han publicado sobre un problema donde el iPhone 14 Pro Max muestra líneas horizontales cuando el móvil se prende o al reiniciarse. En otros casos, estas líneas aparecen durante una transición que incluye la pantalla en negro por lo que el problema no aparece constantemente si no cuando no hay nada en su pantalla.

Además del hilo de Reddit, el problema se ha publicado varias veces en la comunidad de soporte de Apple y en la cuenta de Twitter de soporte oficial. La gran mayoría de las personas que publican sobre este problema tienen el iPhone 14 Pro Max, aunque algunos sostienen que el problema abarca a los smartphones que utilizan pantallas fabricadas por LG. Sin embargo, según los informes, Apple les ha dicho a varias personas que la compañía está al tanto del error y que es un problema de software en lugar de un problema de hardware, lo que significa que Apple no reemplazará su móvil, pero es probable que se solucione.

Un asesor de Apple ha asegurado que iOS 16.2.1 se lanzará pronto y con él podría llegar una solución. Además, Apple también se encuentra trabajando oficialmente en iOS 16.3, con la primera versión beta lanzada la semana pasada.

Al parecer, este podría ser un problema relativamente pequeño y esporádico, que sin embargo algunos clientes informan que el problema ha vuelto a surgir incluso después de reemplazar el teléfono con una nueva unidad. Con suerte, la actualización de software se lanzará pronto para solucionar este molesto problema.