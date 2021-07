Reportan empresas pérdidas económicas por daños a sus unidades por los baches en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El problema de los baches no se ha solucionado en Aguascalientes como comprometieran las autoridades municipales, criticó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCEA), Raúl González Alonso.

Reveló que las empresas están reportando pérdidas económicas por reparación de sus unidades a consecuencia de los baches.

-¿Ya han reportado las empresas pérdidas en las unidades de transporte por esta cuestión delos baches en las ciudad?

-Pues si, realmente en las reuniones de trabajo que tenemos es el comentario continuo de que se envió alguna unidad a reparar por haber caído en algún bache, entonces alguien podría decir que si el agujero porque no se esquiva, pero sucede que cuando está lloviendo se ocultan.

Mencionó que aunque hay avances en el tema de bacheo aún falta mucho trabajo por realizar donde un número importante de arterias están aún bastante afectadas donde no hay condiciones para circular.