Reportan 1 caso de Coronavirus en Justicia Municipal

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Carlos España Martínez, Director de Justicia Municipal en el C-4 del Ayuntamiento de esta ciudad confirmó contar con un caso confirmado de Covid-19 en uno de sus subordinados.

En entrevista con El Clarinete el funcionario municipal señaló que “comprobado tenemos un caso y hasta este momento hay 3 más sospechosos y ninguno de ellos está acudiendo a laborar desde hace varios días”, dijo.

España agregó que “además de ellos tenemos a varios médicos mayores de 60 años de edad quienes desde hace más de dos meses no se presentan a trabajar por ser personas de riesgo, lo mismo sucede con compañeras embarazadas y otras que están lactando y es igual para personas que tienen enfermedades crónico degenerativas, tales como la diabetes.

Asimismo reconoció que en otro trabajo que tiene de medio turno no se ha presentado a laborar por un brote de coronavirus por lo que se le sugirió no acudir a laborar a esa compañía, y determinó hacer lo propio en la dependencia municipal.

De igual manera explicó que “cada semana estamos sanitizando el área de trabajo y las celdas, los compañeros usan cubrebocas, gel antibacterial y tienen caretas, además de que guardan una distancia considerable entre ellas, se les mide la temperatura a diario en varias ocasiones”, dijo.

¿Se nos reporta que hay temor de la gente que acude a laborar?

-Entiendo su temor pero es una área administrativa diferente a las demás porque tenemos que atender el trabajo que hacen los policías, es decir no podemos dejar de atender. Justicia Municipal no puede dejar de detener a las personas que cometen faltas reglamentarias, de enero a junio llevamos 47 mil detenidos, no podemos dejar de laborar, pero eso sí lo hacemos con las máximas medidas de sanidad que ordena la autoridad de salud.

Finalmente puntualizó que él se reincorpora el próximo lunes a la dependencia a su cargo, pero sin duda cualquier persona que presente síntomas es enviada a que se le aplique la prueba para detectar sí es positivo o no.