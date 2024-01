Reportaje en EU acusa que el CO apoyó campaña de AMLO en el 2006 con 2 mdd

Redacción

México.- Operadores del Cártel de Sinaloa inyectaron al menos 2 millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el 2006, buscando favores para sus operaciones criminales en caso de que el tabasqueño ganara, según reveló una investigación publicada por Propublica.

Es de mencionar que no se pudo demostrar que AMLO conociera estos aportes, aunque se evidencia que Nicolás Mollinedo Bastar, un personaje cercano al hoy titular del Ejecutivo, estaba involucrado.

Vale apuntar que “Nico”, como lo conocen quienes forman parte del círculo más íntimo del líder de la Cuarta Transformación, se volvió famoso en su momento porque era el chofer del icónico tsuru en el que el mandatario se trasladaba hasta hace unos años.

Sin embargo, algunos periodistas como Carlos Loret de Mola han señalado que el ser el chofer de AMLO sólo fue una fachada que le facilitó desempeñar su verdadero papel: uno en el que siempre buscó beneficiar al mandatario tabasqueño.

De acuerdo con la investigación de Tim Golden, cuando Roberto López Nájera, un abogado que había representado a Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, fue detenido por agentes de la DEA, éste proporcionó un relato detallado de las donaciones en efectivo de los narcotraficantes, que dijo haber ayudado a entregar.

Según el relato, Nicolás Mollinedo Bastar tuvo un papel significativo en la negociación con narcotraficantes, entre ellos Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”. La publicación menciona que “Nico” estuvo involucrado en la recepción de donaciones monetarias para la campaña, equivalentes a 2 millones de dólares.

Nájera grabó conversaciones de forma encubierta con Nicolás Mollinedo Bastar en donde hablaba de su participación en el esquema, sin embargo, algunas autoridades consideraron que la evidencia no era lo suficientemente sólida como para justificar los riesgos de una operación encubierta extensa en México y el tema fue abandonado.

La investigación no estableció si AMLO aprobó o siquiera conocía las donaciones reportadas por los narcotraficantes, sin embargo, no es la primera vez que el nombre de Nicolás Mollinedo sale a relucir al hablar sobre corrupción.

La verdadera cara de Nicolás Mollinedo Bastar

Nicolás Mollinedo Bastar fungió por 12 años como la mano derecha del líder morenista. Durante las campañas presidenciales de 2006 y 2012 fue jefe de logística.

De acuerdo con información que ha sido documentada por muchos años, uno de los mayores escándalos que ha protagonizado Mollinedo es que en su momento se reveló que este personaje percibía un sueldo de 63 mil pesos al mes, lo que fue una mancha en la administración de AMLO cuando se desempeñaba como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, pues su amigo cobraba como un subsecretario.

Pero la historia no terminó ahí. Luego de conducir el auto de AMLO, que en ese momento era un Tsuru blanco, en el 2015 Mollinedo consiguió un puesto como director de Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos en la entonces delegación Cuauhtémoc, cuando Ricardo Monreal era delegado.

En 2021, Mollinedo incursionó formalmente en la política con el movimiento Más por México, al que buscó integrar como partido político.

En la actualidad, “Nico” se define como empresario, amante de la charrería, los caballos, los autos clásicos y deportivos, además de un gran aficionado del béisbol, “siempre siguiendo los últimos resultados y estadísticas de la LMB (Liga Mexicana de Béisbol)”, se señala en su página web, donde tiene una biografía.

“Nico” continúa siendo un fiel defensor de la Cuarta Transformación y su hijo, Samuel Mollinedo, es regidor en el ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo.

Otro personaje cercano a “Nico” es Rafael Fernando Marín Mollinedo, su primo, quien actualmente se desempeña como representante permanente de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), que fue propuesto al cargo personalmente por AMLO.

Su familia también se ha beneficiado

Hace unos meses LatinUs expuso cómo la familia de Mollinedo Bastar se benefició significativamente tras el anuncio del proyecto del Tren Maya en octubre de 2018.

Nicolás, Samuel e Isaac, hijos del exchofer presidencial, han adquirido 64 hectáreas en Quintana Roo, posicionándose como importantes terratenientes en una zona que hoy cobra gran valor debido a su proximidad con la estación de Tulum, un punto neurálgico del mencionado proyecto ferroviario.

Estas tierras, que actualmente albergan el parque turístico de Sac Actun, frente a la estación Tulum, prometen transformarse en un destacado destino turístico integrando cenotes, áreas para alimentos y diversos servicios para visitantes, incluyendo actividades de submarinismo. La administración del parque está a cargo de Preservación Ecológica Sac Actun S.A. de C.V., compañía vinculada a Lydia Esther Portilla Mánica, exesposa de Nicolás, y Jorge Alberto Portilla Mánica, quien funge como secretario general del Ayuntamiento de Tulum.

La adquisición del terreno por parte de la familia se efectuó mediante una donación por parte de César Augusto Mánica Portilla, tío de los beneficiados, pocos meses después del anuncio oficial sobre la construcción del Tren Maya. Con el impulso de este megaproyecto, se espera que el turismo en la región experimente un crecimiento significativo, pasando de dos millones a más de cinco millones de turistas al año una vez que la obra concluya. Esta perspectiva alimenta las expectativas de una valorización considerable de las propiedades en la zona, incluyendo el predio en cuestión, cuyo valor actual asciende a cuatro millones de pesos, pero que se anticipa aumentará exponencialmente.

*Con información de Infobae.