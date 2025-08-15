Reporta Jesús María afectaciones por lluvias

Redacción

Jesús María, Ags.- Debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, el Gobierno Municipal de Jesús María desplegó dos cuadrillas de la Secretaría de Servicios Públicos para despejar las calles que presentan encharcamientos y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

De igual manera, elementos de Protección Civil y Bomberos atienden reportes por la caída de árboles, en avenida Alejandro de la Cruz y otro en la calle Las Palmas, en la colonia Chicahuales.

Asimismo, personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad ha brindado apoyo a automovilistas que lo han requerido, a fin de prevenir accidentes y agilizar la circulación.

El Gobierno Municipal hace un llamado a la población para conducir con precaución, no cruzar calles inundadas, mantenerse informada a través de canales oficiales y reportar cualquier incidente a los números de Protección Civil Municipal 449 263 9909 y 449 965 0681 o a la comandancia operativa al 449 963 7264 y 449 238 5884 o al número de emergencia 911.

Cabe señalar que los cuerpos de emergencia se mantienen al pendiente para atender los reportes y proteger a la ciudadanía.