Reporta ISSEA casos de covid en personas vacunadas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El titular del Instituto de los Servicios de Salud del Estados de Aguascalientes (ISSEA) Miguel Ángel Piza Jiménez, reveló que ya se presentaron casos de contagios de covid en personas vacunadas con primeras y segundas dosis.

-¿Cuántos infectados tienen?

-Ayer me dieron un reporte de que desde el inicio de la vacunación tenemos 12 positivos con primera dosis y 15 con segunda dosis.

-¿Ningún fallecido porque en San Luis y Sonora ya ha habido casos?

-Aquí no hemos tenido defunciones y tengo entendido que en otros estados solo en Sonora han ocurrido casos.

Piza Jiménez dejó en claro que la vacuna no evita que las personas se infecten y lo único que hace es que la enfermedad les pegue con menos severidad, pero tampoco quiere decir que los enfermos no pueden complicarse en la salud.

De igual manera mencionó que se han tenido casos graves de pacientes que han sido coincidentes con la vacuna, sin ser atribuibles al biológico.

Recordó que las vacunas está en etapa 3 y ni está totalmente aprobada, por lo que con estas vacunaciones masivas lo que saldrá a relucir es la efectividad que tengan las mismas.

Al final exhortó a la población a no bajar la guardia al estar en semáforo verde y pensar que ya vacunado no se contagiara y volverá a su vida normal de antes lo cual no va a suceder.