Reporta IEA 7 casos de maestros que han dado positivo a covid

Redacción

Aguascalientes, Ags.-De los 42 casos confirmados por covid tras el regreso a clases presenciales, hasta 7 han sido de profesores entre ellos 5 de educación básica y 2 de media superior, informó el director del instituto de educación de Aguascalientes, Ulises Reyes Esparza.

-¿Los mismos ya están reincorporados o aún no?

-Si y es algo importante que señalar porque estamos dando los cortes que se están dando de a las pruebas, entonces es resultado de lo que tenemos entre básica, media y superior.

Adicionalmente Reyes Esparza puntualizó que no se han teñido amparos de maestros para evitar estar en las aulas por riesgos de contagios

-¿Hubo quienes presentaran alguna justificación para no volver?

-No hasta ahorita no, tenemos sus licencias médicas normales, de trámites o por incapacidad pero no por algún amparo o de alguna otra situación para no regresar.

Al final remarcó que ha sido un magisterio responsable que en conjunto con padres de familia y alumnos han sabido llevar el tema de la mejor manera y los resultados son los bajos porcentajes de contagios.