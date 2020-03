Repartirá DIF Municipal de Aguascalientes pulseras electrónicas para ubicar a adultos mayores en situación de abandono

Gilberto Valadez



Aguascalientes, Ags.- Ofrecerá el DIF Municipal de la capital chips electrónicos para ubicar a adultos mayores que se encuentren en situación de abandono, dio a conocer Alma Hilda Medina Macías, directora de la dependencia.

“Estamos en pláticas con un muchacho de Aguascalientes que inventó un chip para ponerles una pulsera electrónica y con la cual después de determinado tiempo que no se mueva el adulto, poder enviar una alerta”, reveló en entrevista.

Medina Macías abundó que el funcionamiento de la pulsera electrónica se programa en las horas del día y si la persona literalmente no se mueve por más de 45 minutos, enviará una alerta a instancias como el C4 o la Cruz Roja.

“Es un proceso que va a ser un poco largo porque es un software, pero esperamos poderlas repartir con las personas que acuden a los clubes de la tercera edad y nos reporten que viven solos, para que puedan estar monitoreados a través de su pulsera”, adicionó.

– ¿Tendrá algún costo? – Para el abuelo, no. La presidencia municipal absorberá el costo.

La directora del DIF Municipal adelantó de paso la realización de actividades de integración para adultos mayores, como una capacitación para voluntarias que se realizará el próximo martes 17 en las instalaciones de la dependencia.